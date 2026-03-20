교리초 통학로 일대 불법광고물 집중 정비… 안전한 등하굣길 조성

기장군은 신학기를 맞아 학교 주변 보행환경을 저해하는 불법광고물을 정비하기 위해 기장읍 교리초등학교 통학로 일원에서 '아이 먼저' 어린이 환경안전 캠페인을 실시했다고 20일 전했다.

부산 기장군이 신학기 맞아 어린이 안전 ‘아이 먼저’ 캠페인을 펼치고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 불법광고물 일제정비 기간(2월 23일~3월 27일)에 맞춰 학생들의 안전한 등하굣길 조성을 위해 마련, 지역주민과 학부모, 학생들의 관심과 참여를 유도하는 홍보와 정비 활동이 함께 진행됐다.

현장에서는 통행에 불편을 주는 입간판과 불법 현수막을 집중적으로 정비하고, 인근 상인을 대상으로 자발적인 정비를 유도하는 계도 활동도 병행해 실효성을 높였다.

기장군은 불법광고물의 신속한 처리를 위해 전담 정비 요원을 상시 운영하고 있으며, 현수막과 전단 등 불법 광고물을 발견 즉시 정비해 쾌적한 도시환경 조성에 힘쓰고 있다.

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기장군 관계자는 "불법 광고물 정비는 도시 미관뿐 아니라 아이들의 안전과 직결된 문제"라며 "시각적 공해를 해소하고 올바른 광고 문화를 정착시켜 기장군의 브랜드 가치를 높이겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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