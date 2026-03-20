경기 광주시는 20일 세계 물의 날을 맞아 광주시 G-스타디움 앞 광장에서 '제34회 세계 물의 날 기념식 및 G-스타디움 녹색 걷기 행사'를 개최했다.

광주시가 20일 세계 물의 날을 맞아 광주시 G-스타디움 앞 광장에서 '제34회 세계 물의 날 기념식 및 G-스타디움 녹색 걷기 행사'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 방세환 시장, 허경행 시의회 의장, 이승환 한강유역환경청장 등과 시민 400여 명이 참석했다.

이번 행사는 국제연합이 정한 세계 물의 날을 기념해 물의 소중함을 되새기고 지속 가능한 물 환경 보전에 대한 시민 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

기념식에서는 물 환경 보전에 기여한 유공자에 대한 표창장 수여가 진행됐으며 시민 대표가 참여한 '맑고 깨끗한 물 환경 지키기 실천 결의문' 낭독이 이어졌다. 또한, '작은 실천, 깨끗한 미래'를 주제로 한 그린터치 공연을 통해 시민과 기관·단체가 함께 생활 속 물 절약과 수질 보전을 실천할 것을 다짐했다.

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방세환 시장은 기념사에서 "물은 우리의 삶과 직결된 소중한 자원으로 우리의 작은 실천 하나하나가 모여 큰 변화를 만든다"며 "앞으로도 시민과 소통하며 체계적이고 지속 가능한 물관리 정책을 추진해 맑고 푸른 광주를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

방세환 광주시장이 20일 세계 물의 날을 맞아 광주시 G-스타디움 앞 광장에서 '제34회 세계 물의 날 기념식 및 G-스타디움 녹색 걷기 행사'에서 축사를 하고 있다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 세계 물의 날은 물의 중요성을 알리고 물 부족 문제 해결을 위한 국제적 협력을 촉구하기 위해 1993년 지정된 기념일이다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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