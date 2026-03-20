조용익(59) 부천시장이 20일 6·3 지방선거 출마를 선언하고 재선 도전에 나섰다.

조 시장은 이날 오후 부천시청 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 "이번 선거는 이재명 정부 출범 1년, 국정 동력을 더 강하게 사수해야 할 방어전"이라며 "수도권의 핵심인 부천에서 압도적으로 승리해야 대통령이 거침없이 개혁을 완수할 수 있다"고 밝혔다.

그는 "부천의 속사정도, 복합한 행정의 기본도 모르는 '길치 초보운전자'에게 우리 아이들의 미래를 맡길 수 없다"며 "연습이 필요 없는 검증된 '준비 완료' 시장을 선택해달라"고 강조했다.

조용익 부천시장이 20일 시청 브리핑룸에서 6·3 지방선거 출마 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 시장은 부천대장 도시첨단산업단지와 상동특별계획구역 조성, GTX-B와 대장-홍대선 조기 완공, 1기 신도시와 원도심 재정비, 제2경인선, KTX-이음열차 소사역 정차, 청년드림주택, 부천페이 활성화, 아동수당과 노인 일자리 확대 등 추진 정책들을 설명하며 "도시의 주인인 시민과 다시 함께, 참여와 협력의 힘으로 부천을 더 크게 만들겠다"고 출마 포부를 밝혔다.

또 ▲내 일자리와 내 소득이 달라지는 부천 ▲내 주거의 품격과 출퇴근의 삶이 완전히 달라지는 부천 ▲이재명 기본사회가 확실히 완성되는 부천 등을 민선 9기 부천시정 비전으로 제시했다.

한편 민주당 부천시장 최종 후보는 조 시장을 비롯해 김광민(46) 경기도의원, 서진웅(60) 전 국무총리비서실 정무협력비서관, 한병환(61) 전 부천문화재단 대표(이상 가나다순) 등 4명의 경선을 거쳐 확정된다.

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국민의힘에서는 김용석(53) 우동페이 영업이사가 유일하게 예비후보 등록을 마치고 부천시장에 도전하고 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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