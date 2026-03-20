국립부산과학관과 협력… 45개 학교 3200여명 체험학습 지원

BNK부산은행은 20일 오전 본점에서 국립부산과학관과 함께 '해피 BUS 데이' 사업 후원금 전달식을 개최했다.

BNK부산은행이 국립부간과학관 ‘해피 BUS 데이’를 후원하고 있다. BNK부산은행 제공 AD 원본보기 아이콘

'해피 BUS 데이'는 원거리나 이동 비용 등의 제약으로 과학관 방문이 어려운 중·고등학교를 대상으로 체험학습 이동 수단을 지원하는 사업으로, 학생들의 과학문화 체험 기회를 확대하기 위해 추진되고 있다.

부산은행은 2024년부터 해당 사업을 지속적으로 후원해 오고 있으며, 올해 역시 부산·울산 지역 교육복지투자 우선 지역과 원거리 학교를 중심으로 단체 체험학습 교통비를 지원할 계획이다. 이를 통해 동남권 45개 학교, 약 3200여명의 학생이 과학관 체험 기회를 받을 것으로 기대된다.

국립부산과학관은 연간 약 90만명이 방문하는 동남권 대표 과학문화시설로, 다양한 체험형 전시와 교육 프로그램을 통해 청소년들의 과학 탐구 역량 강화와 과학기술 이해 증진에 기여하고 있다.

김성주 은행장은 "이번 후원을 통해 지역 청소년들이 다양한 과학 체험을 접하며 미래에 대한 꿈을 키우길 바란다"며 "교육 격차 해소와 학생 체감형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

AD

부산은행은 고등학생 학습 지원과 초등학생 금융교육 등 다양한 교육 지원 프로그램을 통해 지역 인재 양성과 교육 환경 개선을 위한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>