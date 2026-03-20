고양시, 'BTS 월드투어' 행정지원계획 보고회 성료

BTS 월투어 첫 개최지…20여개 부서·기관 통합대책 점검

교통·안전·편의 전반 아우르는 행정지원 본격 가동

경기 고양특례시(시장 이동환)는 20일 백석별관 회의실에서 'BTS 월드투어 '아리랑' 인 고양'에 대비한 행정지원계획 보고회를 개최했다.

이동환 고양특례시장이 20일 백석별관 회의실에서 'BTS 월드투어 '아리랑' 인 고양'에 대비한 행정지원계획 보고회를 개최하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회는 오는 4월 고양종합운동장에서 열리는 BTS 월드투어 '아리랑' 공연을 앞두고, 대규모 관람객 방문에 대비한 종합적인 행정지원계획을 점검·보완하기 위해 마련됐다.

고양시 공연은 BTS 월드투어의 첫 개최지로, 하루 약 4만명, 3일간 총 12만여 명의 관람객이 고양종합운동장을 찾을 것으로 예상된다. 전 세계의 이목이 집중될 공연인 만큼, 시는 선제적이고 체계적인 지원체계를 마련하는 데 집중하고 있다.

이번 행정지원계획 보고회는 이동환 시장이 주재하고, 고양시청·구청, 고양도시관리공사·고양국제박람회재단·고양연구원 등 산하기관과 일산서부경찰서, 일산소방서, 한국철도공사 등 유관기관을 비롯해 공연 주최 측 관계자 등 20여 개 부서·기관이 참석했다.

이동환 고양특례시장이 20일 백석별관 회의실에서 'BTS 월드투어 '아리랑' 인 고양'에 대비한 행정지원계획 보고회를 개최하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

보고회에서는 △교통·주차 대책 △안전관리 계획 △인파관리 및 질서유지 △환경정비 △시민불편 최소화 방안 △홍보 △관광 연계 전략 등 공연 전반에 대한 종합 대응체계가 논의됐다.

특히 수만 명 이상의 관람객이 동시에 이동하는 초대형 공연이라는 특성을 고려해, 교통 혼잡 완화와 안전사고 예방에 초점을 두고 유관기관 간 유기적 협력체계를 구축하는 데 집중한다.

이동환 고양시장은 "지난 2년간 지드래곤, 콜드플레이, 블랙핑크, 오아시스 등 글로벌 아티스트의 공연을 잇달아 성공시키며, 단 한 건의 안전사고 없이 85만명의 관객을 맞이한 것은 모든 부서와 기관이 함께 만들어 낸 성과"라고 말했다.

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이어 "BTS 월드투어 첫 무대에서도 그동안 축적해 온 운영 역량을 유감없이 발휘해 고양을 찾는 12만여 명의 관객에게 도시 전체를 향유하는 특별한 경험을 선사하고 세계적인 공연 거점도시로서의 위상을 확고히 해 달라"고 당부했다.

고양특례시(시장 이동환)가 20일 백석별관 회의실에서 'BTS 월드투어 '아리랑' 인 고양'에 대비한 행정지원계획 보고회를 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

한편 고양시는 2026년, BTS 월드투어를 시작으로 다양한 대형 공연이 예정됨에 따라, 고양콘 브랜드를 더욱 강화하고 체류형 관광과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 다양한 행정적 지원을 이어나갈 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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