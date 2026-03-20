최양희 총장 "스포츠정신으로 건강한 캠퍼스 생활 누리길"

지속적인 학생 의견 수렴 통한 종목 신설·리그 확대 노력

한림대학교(총장 최양희)는 지난 18일 학내 ILSONG Stadium(대운동장)에서 '2026 총장배 Intramural League 개막식'을 개최했다.

한림대학교(총장 최양희)가 지난 18일 학내 ILSONG Stadium(대운동장)에서 '2026 총장배 Intramural League 개막식'을 개최하고 있다. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

교내 스포츠리그인 Intramural League는 캠퍼스라이프 활성화와 학생 건강 증진을 위해 지난 2016년 처음 개최된 이후 올해로 11년째를 맞이했다.

이번 대회는 약 9개월 동안 ▲축구 ▲농구 ▲야구 ▲풋살 ▲테니스 ▲피구 ▲발야구 ▲E-Sports(LOL,TFT) ▲당구 ▲탁구 등 총 11개 종목으로 운영되며 약 120팀으로 1300명 이상이 참여할 예정이다.

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최양희 총장은 "한림인에게 중요한 덕목 중 하나는 튼튼한 육체이며 경기에 나서는 모든 선수들이 서로를 배려하며 경기 승패에 관계없이 스포츠정신을 경험하고 건강한 캠퍼스 생활을 누리길 바란다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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