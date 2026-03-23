“지금 안 보면 늦는다”…상위1% 선점 완료, 강세 초입 포착

개인투자자들이 가장 많이 하는 실수가 있다. 그건 바로 좋은 종목을 알고도, 타이밍을 놓치는 것.

SBS Biz 김호영 대표는 증권사 현직 출신으로, 기관이 어떻게 포지션을 쌓는지, 세력이 언제 손을 떼는지를 누구보다 가까이서 지켜본 전문가다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

"개인은 항상 늦게 들어옵니다. 저는 그 타이밍을 바꿔드립니다."

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

3월 남은 기간, 시장은 또 한 번 변곡점을 맞이하고 있다. 지금 이 순간에도 준비된 투자자와 그렇지 않은 투자자는 같은 차트를 보고 전혀 다른 결정을 내리고 있다. 김호영 대표의 3월 집중 픽, 지금 확인해보자.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

진흥기업 진흥기업 close 증권정보 002780 KOSPI 현재가 1,082 전일대비 68 등락률 -5.91% 거래량 9,519,983 전일가 1,150 2026.03.23 10:34 기준 관련기사 [클릭 e종목]"진흥기업, 모회사 효성중공업 변압기 증설 담당…AI인프라 수혜 기대" [클릭 e종목]"효성중공업, 과도한 저평가…목표주가↑" 진흥기업, 국토부 상호협력평가 3년 연속 최우수 기업 전 종목 시세 보기 , 휴림에이텍 휴림에이텍 close 증권정보 078590 KOSDAQ 현재가 1,020 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,223,867 전일가 1,020 2026.03.23 10:34 기준 관련기사 바이오 급락 이후 기회론 부각…낙폭 과대 종목 선별 접근 제시 휴림에이텍, 자율주행·전기차 겨냥 '스테이지 플로어링' 실내환경 기술 개발 완료 [특징주]휴림에이텍, 엣지파운드리-한화인텔리전스 합병…지분가치 부각↑ 전 종목 시세 보기 , 서울식품 서울식품 close 증권정보 004410 KOSPI 현재가 204 전일대비 4 등락률 -1.92% 거래량 9,329,392 전일가 208 2026.03.23 10:34 기준 관련기사 서울식품, 최대주주 등 주식 매입 및 연 10% 이상 매출 성장…‘밸류업’ 시행 [클릭 e종목]"K푸드 인기…저평가 3選" 서울식품, 디저트 라인 도입…"제품 포트폴리오 다각" 전 종목 시세 보기 , 빌리언스 빌리언스 close 증권정보 044480 KOSDAQ 현재가 298 전일대비 22 등락률 -6.88% 거래량 2,342,829 전일가 320 2026.03.23 10:34 기준 관련기사 [특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세 블레이드 Ent, 美 드웰파이와 실물 금주화 STO 개발 MOU 블레이드 Ent, 배우 전문 매니지먼트 자회사 ‘엑스와이지 스튜디오’ 설립 전 종목 시세 보기 , 아남전자 아남전자 close 증권정보 008700 KOSPI 현재가 1,740 전일대비 34 등락률 -1.92% 거래량 5,455,205 전일가 1,774 2026.03.23 10:34 기준 관련기사 [특징주]아남전자, 자사주 공개매수 후 소각에 30%↑ [특징주]아남전자, 삼성 ‘하만협력팀’ 664조 전장 시장 공략…납품 이력 부각↑ 아남전자, 79억 규모 채무보증 결정 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>