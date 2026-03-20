이웅종 교수가 동신대학교 석좌교수. 동신대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

'강아지 대통령'으로 불리는 반려동물 행동 전문가 이웅종 교수가 동신대학교 석좌교수로 임용됐다.

동신대학교는 국내 1세대 반려동물 행동지도사로 활동해 온 이웅종 교수를 석좌교수로 임용하고 반려동물학과의 실무 중심 교육과 전문성을 강화한다고 20일 밝혔다.

이 교수는 KBS '개는 훌륭하다', SBS 'TV동물농장' 등 방송을 통해 반려 문화 대중화와 동물복지 발전에 기여해 온 주인공이다.

올 1학기부터 동신대학교 반려동물학과에서 반려견 행동교정(기초·응용·심화)과 행동 교정 실무 과목을 맡아 학생들을 지도할 예정이다. 특히 풍부한 현장 경험을 바탕으로 반려견 행동학 이론과 실무를 결합한 교육을 통해 전문 훈련가 양성에 나설 계획이다.

이 교수는 아주대학교 정신의학과 의학석사, 중원대학교 체육학 박사 학위를 취득했으며 서울디지털대학교 동물보호전공 석좌교수를 역임했다. 현재 KCMC문화원과 이삭훈련소 대표로 활동하며 반려견 훈련과 반려 문화 인식 개선을 이끌어 온 국내 대표 반려동물 전문가다.

또한 국가기관 검사, 동물보호법 개정 참여, 국가자격 행동지도사 및 개기질평가 위원 등으로 활동해왔다.

이웅종 석좌교수는 "동신대학교 석좌교수로 임명된 것은 개인적으로 큰 영광이자 가슴 뛰는 도전이며, 동시에 책임감을 갖게 된다"면서 "37년간 현장에서 축적한 경험을 학생들과 나누며 제2, 제3의 반려동물 전문가를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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이 교수는 또 "표준화된 반려동물 행동학 교재와 교육과정을 확립해 국내 반려동물 산업을 발전시키는 것이 최종 목표"라면서 "반려동물 산업이 급속도로 발전하고 질적인 성장도 거듭하고 있어서 학생들의 진로도 성장 가능성이 무궁무진하다"고 강조했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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