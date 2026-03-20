"깁스 후 2주간 움직임 자제" 소견

21일 광화문공연 퍼포먼스 최소화

방탄소년단 RM. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS) RM이 컴백 공연을 앞두고 발목을 다쳤다.

소속사 빅히트뮤직은 20일 "RM이 전날 공연 리허설 도중 발목 부상을 입어 병원에서 정밀 검사와 진료를 받았다"고 밝혔다. 검사 결과 RM은 부주상골 염좌와 부분인대 파열, 거골 좌상 진단을 받았다. 의료진은 다리에 깁스하고 최소 2주간 움직임을 최소화하며 회복에 전념해야 한다는 소견을 냈다.

당초 RM은 광화문 광장 무대의 상징성을 고려해 정상적인 공연 진행 의사를 밝혔다. 하지만 소속사는 "부상 악화를 방지하고자 의료진 소견을 수용해 RM의 움직임을 최소화하기로 결정했다"고 알렸다. 이에 따라 RM은 무대에서 안무를 소화하지 않고 가능한 범위 내에서 공연에 참여한다.

RM은 이날 오후 위버스 라이브를 통해 "열심히 준비하다 발목 부상이 생겼다"며 "당장 퍼포먼스를 보여드리기는 어려워졌지만 무대에는 올라갈 것"이라고 말했다. 이어 "심각한 부상은 아니니 예후 관리를 열심히 해서 좋은 모습을 보여드리겠다"고 했다.

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방탄소년단은 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매 기념 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최한다. 이번 무대는 경복궁과 광화문, 월대를 잇는 대규모 규모로 진행된다. 방탄소년단이 완전체로 컴백하는 것은 3년 9개월 만이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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