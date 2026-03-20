민주당 광주시당, 기초단체장 경선 본격화…21일 합동연설회서 후보 20명 비전 경쟁

21일 오전 10시 김대중컨벤션센터서 개최

5개 자치구 후보 20명 릴레이 정견 발표

8분 제한·마이크 차단 등 공정 장치 적용

24일부터 권리당원·국민참여 경선 투표 진행

더불어민주당 광주시당이 기초단체장 경선 후보들의 정책과 비전을 공개하는 합동연설회를 연다. 5개 자치구 후보 20명이 한자리에 모여 순차적으로 정견을 발표한다.

더불어민주당 광주광역시당 선거관리위원회(위원장 윤종해)는 오는 21일 오전 10시부터 광주 김대중컨벤션센터 1층 다목적홀에서 '기초단체장 경선 후보 합동연설회'를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 연설회는 광주지역 5개 기초단체장 경선 후보들이 정책과 비전을 당원과 시민에게 공개하고, 경선 과정을 투명하게 운영하기 위해 마련됐다.

행사는 자치구별 릴레이 방식으로 진행된다. 오전 10시 동구를 시작으로 오전 11시 광산구, 오후 1시 서구, 오후 2시 남구, 오후 3시 30분 북구 순으로 이어진다.

각 후보는 1분 홍보영상 상영 뒤 8분 동안 정견을 발표한다. 발언 시간 8분이 지나면 마이크가 자동으로 차단되는 방식이 적용된다.

자치구별 연설이 끝날 때마다 후보자들이 함께 손을 맞잡고 공명선거를 약속하는 '다짐 퍼포먼스'도 진행된다.

윤종해 선거관리위원장은 "합동연설회는 후보자들의 역량과 자질을 시민들에게 직접 검증받는 기회"라며 "공정한 관리와 엄격한 규칙 적용으로 경선이 치러지도록 하겠다"고 밝혔다. 이어 "근거 없는 비방이나 과열 경쟁은 배격하고, 정책 중심의 경쟁이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.

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합동연설회 이후 경선 투표도 이어진다. 남구와 북구는 24일부터 25일까지 권리당원 ARS 투표를 실시한다. 동구·서구·광산구는 24일부터 26일까지 당원 50%와 국민 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 진행된다. 동구와 광산구는 1위 후보가 과반을 얻지 못할 경우 결선투표를 통해 최종 후보를 확정한다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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