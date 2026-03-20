화상 정책대담 통해 미래 전략 제시

시장 중심 '실용·속도 행정' 주목

전남 순천시가 행정통합과 균형발전이라는 중대한 전환기를 맞아 시장 중심의 신속하고 정교한 의사결정 체계를 앞세운 '선진 행정 모델'을 구축하며 주도권 확보에 나서고 있다.

순천시 관계자들, 시정 현안 해결 방안을 모색하기 위해 학계 전문가들과 비대면 정책 대담 진행. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

순천시는 지난 16일과 17일 이틀간 시청에서 행정·경제 분야 석학인 윤성식 교수와 박상인 교수를 화상으로 초청해 시정 핵심 현안에 대한 정책 대담을 개최했다고 밝혔다.

이번 대담은 비대면 화상회의 방식으로 진행되며, 형식보다 내용에 집중하는 '실용 행정'과 시간과 비용을 최소화하는 '속도 행정'이 결합된 순천시 행정 혁신의 단면을 보여줬다는 평가다. 특히 시장이 직접 현안을 주도하고 전문가 의견을 신속히 정책에 반영하는 구조는 기존 관행과 차별화된 리더십으로 주목받고 있다.

대담에서 윤성식 교수는 전남·광주 통합 논의 속에서 순천이 주도권을 확보하기 위해서는 도시 고유의 정체성을 담은 '스토리텔링 전략'이 필수적이라고 강조했다. 또한 General Electric의 액션러닝 모델을 언급하며, 실행 중심 학습과 조직 내 신뢰 기반 의사결정이 경쟁력의 핵심이라고 제시했다.

박상인 교수는 행정통합 과정에서 발생할 수 있는 특정 지역 집중 현상을 경계하며, 여수·광양과 연계한 전남 동부권 중심의 '정의로운 전환'을 제안했다. 더불어 첨단 산업 유치 과정에서 정부·지자체·기업이 함께 참여하는 협력형 거버넌스 구축이 필요하다고 강조했다.

이에 따라 순천시는 시장 주도의 전략적 의사결정을 바탕으로 동부권 도시 간 연대를 강화하고, 실질적인 경제권 형성과 산업 구조 전환에 속도를 낼 계획이다. 동시에 의료·교육·문화가 결합된 정주 여건을 고도화해 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올린다는 구상이다.

특히 순천시는 중앙정부 정책을 수동적으로 따르기보다, 지역이 먼저 방향을 설정하고 제도를 견인하는 '역방향 혁신'을 핵심 행정 철학으로 내세우고 있다. 이는 변화의 속도가 중요한 시대에 대응하는 선제적 행정 모델로 평가된다.

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시 관계자는 "시장이 중심이 돼 빠르게 판단하고 책임 있게 실행하는 구조가 곧 도시 경쟁력"이라며 "순천은 실용과 혁신을 바탕으로 대한민국을 대표하는 선진 지방정부 모델로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



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