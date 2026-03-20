달력 판매 수익·추가 기부금 등 6500만원 조성

2015년 이후 누적 판매 12만부

기부금 12.5억…화상환자 302명 치료 지원

GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 20,450 전일대비 500 등락률 +2.51% 거래량 153,995 전일가 19,950 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 위기의 TV홈쇼핑…'엄지족 공략' CJ온스타일만 웃었다 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) GS리테일, 상반기 공채 실시…GS25·GS더프레시 두 자릿수 채용 전 종목 시세 보기 은 '소방관 희망나눔달력' 판매 수익금을 화상환자 치료를 위해 기부했다고 20일 밝혔다.

소방관 희망나눔달력은 서울소방재난본부와 현직 소방관, 기업들이 함께 참여하는 사회공헌 프로젝트다. '몸짱 소방관 선발대회'에서 선발된 현직 소방관들이 달력 모델로 참여해 나눔 문화를 확산하고 화상환자 치료비를 지원하는 취지로 진행되고 있다. GS리테일은 이 프로젝트의 제작 후원과 판매를 맡아 나눔 활동에 동참하고 있다.

(왼쪽에서 세 번째부터)곽창헌 GS리테일 지속가능경영부문장, 허준 한림화상재단 이사장, 홍영근 서울소방재난본부장 등 주요 관계자들이 '소방관 희망나눔달력’ 기부금 전달식에서 기념촬영하고 있다. GS리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 마련한 기부금은 소방관 희망나눔달력 판매 수익과 추가 기부금을 더해 총 6500만원 규모로 조성했다. 한림화상재단을 통해 화상환자 치료 지원에 쓰일 예정이다.

2015년 이후 지금까지 소방관 희망나눔달력의 누적 판매량은 약 12만부를 기록했다. 이를 통해 조성한 기부금은 12억5000만원이다. 해당 기부금은 총 302명의 화상환자 치료 지원에 사용돼 의미 있는 나눔 활동으로 이어지고 있다.

GS리테일은 또 헌혈증 기부, 소아암 환아 및 희귀혈액질환 환아 가족 대상 FC서울 스카이박스 초청, 백혈병·소아암 환아 지원을 위한 'GS리테일 드림온' 사업, 연탄 봉사활동, 서울SOS지역아동복지센터 봉사활동, 사회복지법인 안나의 집 기부 활동 등 많은 기부와 봉사활동을 이어가고 있다.

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박경랑 GS리테일 ESG(환경·사회·지배구조) 파트장은 "소방관 희망나눔달력 사업은 나눔의 가치를 실천하는 의미 있는 사회공헌 활동"이라며 "앞으로도 도움이 필요한 일에 앞장서고 일상 속에서 누구나 쉽게 참여할 수 있는 ESG 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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