최근 주거지를 선택할 때 교통과 함께 중요하게 고려되는 요소가 바로 생활 환경이다. 학교와 공원, 쇼핑시설 등 일상 생활에 필요한 인프라가 가까울수록 생활 편의성이 높아지고 장기적인 주거 만족도에도 영향을 미치기 때문이다.

특히 도심 지역에서는 이미 형성된 생활 인프라를 기반으로 주거 환경이 완성된 지역이 실수요자들의 관심을 받는 경우가 많다. 생활에 필요한 시설을 가까이에서 이용할 수 있는 환경은 일상의 편의성을 높이는 중요한 요소로 평가된다.

서울 영등포구 신길동 일대에 공급되는 '더샵 신길센트럴시티'는 이러한 생활 환경 측면에서 주목받고 있는 단지 가운데 하나다.

단지 주변에는 도신초를 비롯해 대영중·영남중·대영고·영신고 등 초·중·고교가 밀집해 있다. 학교가 가까운 환경은 학생들의 통학 시간을 줄이고 일상 생활의 안정성을 높이는 요소로 꼽힌다. 특히 초등학교와 중·고등학교가 인접한 지역은 학부모 수요자들에게 중요한 주거 선택 기준으로 언급되기도 한다.

교육 환경과 함께 생활 편의시설 이용 여건도 갖춰져 있다. 단지 주변에는 롯데백화점과 타임스퀘어, IFC몰, 더현대 서울 등 대형 쇼핑·문화시설이 위치해 있으며 병원과 공원, 체육시설 등 다양한 생활 인프라도 형성돼 있다.

이처럼 교육 시설과 생활 편의시설이 함께 형성된 환경은 도심 생활권의 장점으로 꼽힌다. 이미 구축된 생활 인프라를 기반으로 일상 생활의 편의성을 기대할 수 있기 때문이다.

이러한 생활 환경 위에 조성되는 '더샵 신길센트럴시티'는 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 총 2,054가구 규모로 계획된 대단지 아파트다.

대단지 아파트는 넓은 조경 공간과 다양한 커뮤니티 시설이 계획될 수 있다는 특징이 있다. 세대 수가 많을수록 단지 내 생활 환경이 풍부해지고 관리 체계도 보다 체계적으로 운영되는 경우가 많다. 이러한 요소는 장기적인 주거 만족도를 고려하는 수요자들에게 중요한 부분으로 언급된다.

교육과 생활 인프라가 형성된 도심 생활권 위에 대단지 규모가 더해지는 만큼, 이번 분양은 지역 주거 시장에서도 관심을 받고 있다.

AD

'더샵 신길센트럴시티'의 견본주택은 서울시 용산구 한강대로 일원에 마련된다. 분양정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>