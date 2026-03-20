커피스미스 3개점에 홍보 활동

서울 수서경찰서가 커피 전문 프랜차이즈 커피스미스와 협업해 '기본질서 리디자인 프로젝트' 홍보에 나선다고 20일 밝혔다.

기본질서 리디자인 프로젝트는 시민 생활공간에서의 불편 요소를 점검하고 시민 의견을 반영해 개선하는 서울경찰청 중점 사업이다.

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이번 홍보 활동은 일상생활 속 자연스러운 홍보 접점을 마련하기 위해 기획됐다. 특히 유동 인구가 많은 카페 공간을 활용해 시민들이 거부감 없이 치안 메시지를 접할 수 있도록 했다.

수서경찰서는 커피스미스 3개점(본사점·본사점2·삼성점)을 대상으로 프로젝트 안내 문구와 QR코드가 삽입된 컵홀더를 제작해 시민들이 직접 정책 제안에 참여할 수 있도록 홍보하고 있다. 또 경찰 캐릭터 포돌이를 활용해 홍보 효과를 높였다.

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경찰 관계자는 "향후 성과 분석을 통해 커피스미스와의 협업 매장을 전국으로 확대하는 등 다양한 민관 협력 홍보를 지속 추진할 계획"이라고 말했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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