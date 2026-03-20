김민석 국무총리는 20일 대전 대덕구 공장에서 발생한 화재와 관련해 "행정안전부, 소방청은 가용 가능한 모든 장비와 인력을 동원해 인명구조 및 화재진압에 최선을 다할 것"을 긴급 지시했다.


국무총리실에 따르면 김 총리는 아울러 "대전시, 경찰청 등 관계기관은 2차 피해가 발생하지 않도록 교통통제 및 주민대피 등 필요한 조치를 취하라"고 지시했다. 소방청장을 향해서는 현장 활동 중인 화재진압대원들의 안전에 만전을 기하라고 당부했다.

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한편 대전의 한 공장에서 발생한 화재로 수십명의 부상자가 발생한 것으로 알려졌다.


손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
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