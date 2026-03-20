새김교육, 태국 시암대학교 부설 교육 연구소와 초등 공교육 모델 구축 MOU

미래형 영어교육 브랜드 파머스영어를 운영하는 새김교육㈜이 지난 19일, 태국 명문 시암대학교 부설 교육 전문 연구소 'Siam Edu Center'와 전략적 업무 협력(MOU)을 체결하고, 태국 초등학교를 대상으로 한 영어교육 프로그램 도입 및 확산에 나선다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 태국 초등학생들은 새김교육㈜가 개발한 파머스 영어교육 프로그램, 교재 및 교육 방법을 기반으로 한 체계적인 영어교육을 접하게 된다. 이는 기존 암기 중심의 영어교육에서 벗어나, 학습자의 참여를 강조한 교육 모델을 태국 공교육 현장에 적용하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

파머스영어의 태국 공교육 진출은 학생 중심의 능동적 수업 모델과 메타인지 기반의 반복 학습 시스템을 통해 실질적인 학습 성과를 입증해온 데 따른 결과다. 특히 교육 특허 기반의 독자적인 학습 구조와 AI 기반 에듀테크 시스템에 대한 지속적인 연구와 고도화 노력이 태국 교육기관의 높은 신뢰를 이끌어내며 이번 협약 체결로 이어졌다.

이번 협약을 함께하는 Siam Edu Center는 태국 시암대학교 산하 연구기관으로, 태국 교육 현장과 연계한 다양한 연구 및 교육 프로그램을 운영하며 공교육 발전에 기여하고 있는 기관이다. 특히 현지 교육 시스템에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 이번 협약에서 파머스영어 프로그램의 현지화 및 공교육 적용을 위한 핵심 역할을 수행할 예정이다.

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새김교육㈜ 한선덕 대표는 "파머스영어는 각 국가의 언어 환경에 맞춰 모국어 기반 영어 학습이 가능하도록 설계된 교육 시스템을 갖추고 있다"며, "이러한 시스템을 바탕으로 대한민국에서 검증된 영어교육 모델을 태국 공교육현장에 성공적으로 정착시키겠다"고 포부를 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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