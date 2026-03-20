이상일 시장, 함박초 등굣길 교통지도

현장 건의사항 청취 신속한 개선 지시

이상일 용인특례시장은 20일 처인구 함박초등학교에서 등굣길 교통지도 봉사활동에 참여하고 주변 통학환경과 교통안전 시설을 점검했다.

이상일 용인특례시장은 20일 함박초 등굣길 교통지도봉사에 참여해 교통지도 봉사자들을 격려하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

교통지도에는 이상일 시장을 비롯해 김신배 학교장과 관계자와 녹색어머니회, 학부모회, 교통지도 봉사자 등이 참석했다.

이 시장은 교통 봉사 시작 전 학교 주변을 둘러보며 개선이 필요한 사항을 살피고 김신배 교장과 학부모들의 건의사항을 청취했다.

이 시장은 김신배 교장이 건의한 ▲학생 안전을 위한 외부 차량 차단기 설치 ▲급식동과 교실동 사이 캐노피 설치 ▲체육관 누수 보수 등에 대해서는 "학교 내부 시설은 시가 직접 조치할 수는 없지만 용인교육지원청과 긴밀한 협력 체계를 구축하고 있는 만큼, 교육지원청과 협의해 학교의 애로사항이 해결될 수 있도록 적극 지원하라"고 관계 부서에 지시했다.

학부모들은 ▲학교 앞 도로 포장 파임 보수 ▲사거리 신호등 신호시간 연장 ▲어린이보호구역 종료 지점 우회전 차량 사고 예방을 위한 안전표지 설치 등을 건의했다.

이상일 용인특례시장은 20일 함박초 등굣길 교통지도봉사에 참여해 학교 주변 통학로를 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이 시장은 "아이들의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "오늘 말씀주신 사항은 신속히 검토해 가능한 빠른 시일 내에 조치하고, 통학로 안전이 더욱 강화될 수 있도록 지속적으로 점검·보완하겠다"고 말했다.

이 시장은 현장 점검을 마친 뒤 함박초 후문 근린공원 삼거리 횡단보도에서 어린이들의 보행로를 살피고, 교통 봉사에 참여 중인 봉사자들을 격려했다.

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또한, 2024년부터 단계적으로 추진해 온 통학로 개선사업의 주요 시설 설치·운영 현황도 함께 확인했다.

이상일 용인특례시장은 20일 함박초 후문 삼거리에서 등굣길 교통지도 봉사에 참여하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

함박초 일대에는 우회전 차량 안내 전광판, LED 바닥신호등, 방호울타리 설치, 보행신호 음성안내 보조장치 등 교통안전 시설이 순차적으로 구축됐으며, 인공지능(AI) 기반 스마트 횡단보도 시스템이 도입돼 어린이들의 보행 안전성을 높였다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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