전담팀 구성… 자진 철거 유도 병행

경남 산청군은 하천과 계곡 주변 불법 점용 시설을 근절하고 안전한 하천 환경을 조성하기 위해 전면 재조사 및 집중 정비에 나선다고 20일 밝혔다.

이번 점검은 지난 2월 24일 국무회의에서 논의된 하천·계곡 내 불법 점용 시설 재조사 지시에 따른 후속 조치로, 하천의 흐름을 방해하고 안전사고를 유발하는 시설물을 정비해 치수 기능을 회복하는 데 주력할 방침이다.

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군은 성흥택 부군수를 단장으로 하천, 구거, 산림, 식품위생 등 관련 분야별 담당 부서로 구성된 전담(TF)팀 운영으로 오는 3월 31일까지 1차 전수 조사를 완료하고, 6월 중 2차 재조사를 실시해 단속의 실효성을 높일 계획이다.

특히, 이번 점검은 군 관내 국가·지방하천, 소하천, 세천, 구거, 산림 내 계곡 등을 대상으로 한다.

본격적인 정비에 앞서 이장 회의 시 안내, 현수막 게시 등 주민 홍보를 통해 자진 철거를 유도하고, 정비 취지를 사전에 알려 불필요한 마찰을 최소화할 예정이다.

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산청군 관계자는 "이번 재조사를 통해 관행적인 불법 행위를 철저히 확인하고 신속히 정비할 것"이라며, "지속적인 점검으로 군민들이 안심하고 이용할 수 있는 깨끗한 하천 환경을 만들겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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