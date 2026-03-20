강원랜드, 16일부터 5일간

리조트 전역 위험요인 살펴

고객 안전·근로자 보호 최우선시

강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)가 해빙기를 맞아 고객의 안전뿐만 아니라 현장 근로자의 작업 환경까지 살피는 '전 사업장 해빙기 특별 안전보건점검'을 진행했다고 20일 밝혔다.

강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)가 해빙기를 맞아 고객의 안전뿐만 아니라 현장 근로자의 작업 환경까지 살피는 '전 사업장 해빙기 특별 안전보건점검'을 진행하고 있다. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 겨울철 얼어붙었던 지반이 녹으며 사고 위험이 높아지는 해빙기를 대비해, 정부의 강도 높은 산재 예방 기조에 발맞춰 하이원리조트 단지 내 모든 사각지대를 제거하고 재해 발생 요인을 원천 차단하기 위해 마련됐다.

강원랜드는 지난 16일부터 닷새간 ▲ 사면·옹벽 및 낙석 방지시설 ▲ 도로 및 보행로 등 교통시설 ▲ 건축물 주변 지반 ▲ 고한 직원숙소 건설현장 ▲ 태백 직원숙소 및 노인요양시설 등을 집중 점검했다.

'안전한 일터' 조성을 위한 근로자 안전 관리 강화에도 힘을 실었다. 강원랜드는 현장 근로자들의 작업 환경을 점검하고, 환절기 건강관리 및 안전수칙 준수 여부를 확인하는 등으로 종사자들의 사고 예방도 면밀히 챙겼다.

향후에도 강원랜드는 상시적인 작업 환경 모니터링을 실시하는 한편, 사고 발생 시 신속한 구호와 대응이 가능하도록 비상 대응 훈련 등을 강화할 방침이다.

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20일 안전 점검을 진행한 남 직무대행은 "고객이 안심하고 이용하는 리조트의 기본은 근로자가 안전하게 일할 수 있는 환경에서 시작된다"며 "현장 중심의 선제적 관리를 통해 사고를 미연에 방지하고, 모두가 신뢰할 수 있는 안전한 국민 쉼터를 만들어 나가겠다"고 강조했다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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