중국 인민은행이 20일 '사실상의 기준금리' 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 10개월 연속 동결했다.

인민은행은 이날 주택담보대출 기준이 되는 5년물 LPR은 3.5%로, 일반 대출 기준 역할을 하는 1년물 LPR은 3.0%로 각각 유지한다고 발표했다.

시장에서는 이달도 동결 가능성을 높게 점쳤다. 로이터 통신이 시장 참여자 20명을 상대로 조사한 결과 전원이 LPR 동결을 예상했다.

인민은행은 도널드 트럼프 미국 행정부와 관세 갈등으로 경기 부양책에 대한 압박이 커지자 지난해 5월 7개월 만에 5년물과 1년물 LPR을 각각 0.1%포인트씩 인하했다. 이후 이달까지 10개월째 금리를 유지하고 있다.

중국은 최근 양회(兩會·전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의)에서 올해 경제성장률 목표치를 4.5~5%로 제시했다. 지난해 연간 국내총생산(GDP) 성장률 5%를 기록하는 등 3년 연속 '5% 안팎' 성장률 목표치를 제시해 이를 달성했으나 하단을 낮춘 것이다. 미 CNBC 방송은 애널리스트들을 인용해 성장 목표를 소폭 낮춘 만큼 경기 부양책을 서둘러 내놓아야 할 필요성이 줄었다고 분석했다.

다만 중국 당국이 경제의 안정적 성장과 물가의 합리적 회복을 통화 정책의 주요 목표로 하는 만큼 완화적 통화 기조가 이어져 연내 LPR 등 각종 금리를 인하할 가능성이 크다는 전망이 나온다.

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중국은 매달 20개 주요 상업은행의 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 취합해 LPR을 산출한다. 별도 기준금리가 존재하지만, 당국이 오랜 기간 조정하지 않아 LPR이 사실상 기준금리 역할을 한다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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