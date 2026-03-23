연 5%대 금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지?

주식 시장의 기회는 예고 없이 찾아온다. 방향을 읽고도 투자금이 부족하면 대응이 제한되고, 수익 역시 아쉬울 수밖에 없다. 이런 이유로 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓혀주는 스탁론에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

다만 최근에는 규제 환경 변화와 금리 부담이 겹치며 스탁론 활용을 망설이는 분위기도 나타났다. 비용 부담이 커질 경우 자금 운용 전략 전반이 위축될 수 있다는 우려 때문이다.

이런 흐름 속에서 올뉴스탁론은 연 5%대 업계 최저금리 상품을 포함한 다양한 선택지를 제시하며 주목받고 있다. 투자 기회가 와도 자금 부족으로 고민했던 투자자들에게 보다 현실적인 대안으로 거론되는 분위기다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 5%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

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