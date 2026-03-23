외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’

국내 증시에서 외국인 투자자들의 대규모 순매도가 이어지고 있지만 자금이 시장에서 완전히 이탈하는 흐름으로 보기는 어렵다는 분석이 나온다. 지수 차원에서는 매도 압력이 확대되는 모습이지만, 일부 산업과 테마에는 오히려 자금이 유입되는 등 선택적인 투자 흐름이 나타나고 있기 때문이다.

전문가들은 글로벌 금융시장 불확실성이 높아진 환경에서 외국인 자금이 무차별적으로 빠져나가기보다 성장성과 실적 가시성이 높은 산업 중심으로 포트폴리오를 재편하는 '리밸런싱 장세'가 이어지고 있다고 보고 있다. 이에 따라 당분간 국내 증시는 전반적인 매도 흐름 속에서도 특정 산업에 자금이 집중되는 선별적 수급 구조가 지속될 가능성이 제기된다

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