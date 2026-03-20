특수상해 등 혐의

한 달 만에 재소환

전직 매니저들에 대한 '갑질' 의혹을 받는 개그우먼 박나래씨(41)가 경찰에 두 번째로 출석해 조사를 받고 있다.

전직 매니저들에게 갑질을 했다는 등의 의혹에 휩싸인 개그우먼 박나래가 지난달 20일 오후 서울 강남경찰서에서 피고발인 조사를 마치고 나오며 취재진 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울 강남경찰서는 20일 오후 1시께부터 박씨를 특수상해 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 박씨는 같은 혐의로 지난달 20일 1차 소환 조사를 받은 바 있다.

박씨는 재직 당시 전 매니저들에게 사적 심부름을 시키고, 술잔을 던져 다치게 하는 등 직장 내 괴롭힘을 했다는 의혹으로 고발됐다. 전 매니저들은 특수상해와 대리 처방, 진행비 미지급 등 피해를 주장하고 있다.

이에 대해 박씨도 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 맞고소한 상태다.

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경찰은 이날 조사 내용을 토대로 박씨에 대한 향후 수사 방향을 결정할 방침이다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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