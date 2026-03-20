사전 경품추첨 진행… 참가자 기대감 고조

경남 합천군은 3월 29일에 개최되는 '제25회 합천 벚꽃 마라톤대회'의 성공적인 개최를 위해 지난 19일 합천공설운동장 대회의실에서 사전 경품추첨식을 개최했다.

오후 14시에 열린 사전 경품추첨식에는 김윤철 군수를 포함한 기관사회단체장과 마라톤대회 본부 임원 등 29명이 참석해, 한우 세트, 토종돼지, 합천 특산품 등 11종 266점에 대해 추첨을 진행했다.

제25회 합천벚꽃마라톤대회 사전경품 추첨식 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

대회 당일 개회식에서는 드럼세탁기와 LED TV를 각각 1대씩 현장 추첨할 예정이다. 사전 경품추첨 결과는 합천 벚꽃 마라톤대회 홈페이지의 공지사항을 통해 확인할 수 있으며, 대회 당일 경품 수령 부스에서 당첨자들에게 경품이 지급될 예정이다.

유달형 체육회장은 "이번 경품 추첨이 참가자들에게 대회를 기다리는 또 다른 설렘이 되길 바란다"며 "푸짐한 선물만큼이나 풍성하고 안전한 축제가 될 수 있도록 현장 점검에 최선을 다하겠다"고 전했다.

김윤철 합천군수는 "올해 대회는 11,726명이라는 뜨거운 성원 속에 역대 최단 시간 접수 마감을 기록했다"며 "합천을 찾아주신 모든 분이 벚꽃길을 달리는 쾌감과 함께 경품 당첨의 행운까지 누리는 특별한 추억을 가져가시길 바란다"고 밝혔다.

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한편, 제25회 합천 벚꽃 마라톤대회는 수려한 황강변 벚꽃길을 배경으로 펼쳐지며, 전국 러너들의 큰 기대를 모으고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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