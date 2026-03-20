경기경제자유구역청이 경기경제자유구역 혁신생태계 조성사업을 추진한다.

혁신생태계는 새로운 아이디어가 실제 제품·서비스·산업으로 자라날 수 있도록 기업, 대학, 연구소, 지자체·공공기관 등이 서로 연결·협력하는 환경을 말한다.

경기경제청은 입주기업이 유니콘기업으로 성장할 수 있도록 기술고도화와 상용화를 지원하는 'GGFEZ 스타업(Star-up) 프로젝트'를 진행한다.

경기경제청은 핵심전략산업인 미래모빌리티, 의료·바이오, 수소, 물류, 로봇 분야 등에서 4개사를 선발해 기업당 최대 5000만원을 지원한다.

또 판로개척 및 마케팅 활동, 국내외 전시회 참가 등 기업이 필요로 하는 분야를 맞춤형으로 지원하는 '수요맞춤형 지원사업'을 통해 14개 업체에 업체당 최대 2000만원을 지원한다.

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경기경제청은 20일부터 경기경제자유구역 입주기업을 대상으로 3주간 'GGFEZ Star up 프로젝트' 및 '수요맞춤형 지원사업' 모집 공고를 실시하고 선정심의위원회를 거쳐 지원기업을 선발한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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