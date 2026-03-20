김재원, 국힘 경북지사 본경선 진출…이철우와 맞대결
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'내정설' 논란 충북서는 경선 실시키로
김재원 국민의힘 최고위원이 20일 6·3 지방선거 경북지사 후보 예비경선을 통과, 본경선에 진출하게 됐다.
이정현 공천관리위원장은 이날 오전 서울 여의도 당사에서 브리핑을 열고 책임당원 선거인단 투표 70%, 일반 국민 여론조사 30%를 반영해 합산한 결과 본 경선 진출자는 김 최고위원으로 결정됐다"고 밝혔다.
연합뉴스
국민의힘 경북지사 경선은 이른바 '한국시리즈' 식으로 이뤄졌다. 김 최고위원, 임이자 의원, 최경환 전 경제부총리, 이강덕 전 포항시장, 백승주 전 의원이 예비경선을 치러 본경선 진출자를 결정하고, 본경선 진출자가 현역 도지사와 최종 경합하는 구도다. 이에 따라 김 최고위원은 이철우 경북지사와 본경선을 치를 예정이다.
공관위는 전날 경북지사 예비후보들이 선거운동 기간을 늘려달라고 요구한 것을 수용, 선거운동 기간을 오는 4월 중순까지 늘리기로 했다.
아울러 공관위는 김수민 전 의원의 내정설로 홍역을 치른 충북지사 공천과 관련해선 컷오프(공천배제)된 김영환 지사를 제외한 나머지 후보의 경선을 통해 선출한다는 방침이다. 방식은 선거인단 투표 50%·일반 국민 여론조사 50%로 내달 17일 최종 후보를 선출할 계획이다.
이에 따라 충북지사 후보 경선에선 김 전 의원, 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장이 경합하게 될 전망이다. 다만 조 전 시장은 내정설에 반발, 예비후보 사퇴 의사를 밝힌 만큼 참여 여부가 불투명하다.
이 위원장은 "조 전 시장이 페이스북에 올린 내용 자체를 철회해주시길 간청할 것이고 꼭 모셔서 함께 뵙도록 하겠다"며 "경선 방식에 대해 발표한 적이 없기 때문에 조 후보께서 마음을 열어 동참해주시길 간절히 요청한다"고 말했다.
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한편 장동혁 대표는 이날 페이스북을 통해 대구·충북 광역단체장 경선에 경선을 도입해 달라고 요청했다. 이 위원장은 이와 관련해선 "아직 그 내용에 관해선 확인 못한 상황"이라고 했다.
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
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