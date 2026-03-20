정진호 민주당 의정부시장 예비후보

시장 후보 중 처음으로 정책공약집 발간

11개 대표 공약·32대 핵심공약·4대 권역 비전 담아

정진호 의정부시장 예비후보는 20일 시민과 전문가가 함께 만든 정책공약집을 발간하고, 의정부의 미래 비전을 공개했다.

정진호 의정부시장 예비후보. 정진호 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공약집은 '젊은 의정부! 일하는 시장!'이라는 슬로건 아래 제작된 의정부 혁신 설계도로, '진짜 의정부 시정자문단' 15인을 비롯해 '커피토크방', '직진크루' 등 시민 100여명과 함께 의정부의 미래에 대해 토론한 결과물이다.

공약집에는 ▲11개 대표 직진공약 ▲6대 분야 32대 핵심 공약 ▲4개 권역별 맞춤 공약이 담겼다. 분야별·권역별로 체계화된 정책 구성을 통해 의정부 전역의 균형 발전과 시민 삶 중심의 변화를 함께 제시한 것이 특징이다.

특히 대표공약인 시내버스 무료화, 의정부 영어교육 책임제, 역세권 청년만원주택 이외에도 ▲경전철 24시간 운행 ▲제일시장 팝업 야시장 운영 ▲의정부 맞춤형 건강급식센터 운영 등 보다 구체적이고 실행 가능한 생활밀착형 공약들이 다수 포함돼, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화 방안을 담아냈다.

정 예비후보는 "이번 공약집은 단순한 약속이 아니라 시민과 함께 만든 의정부 변화의 실행계획"이라며 "시민의 생각이 정책이 되고, 그 정책이 삶의 변화로 이어지는 의정부를 만들겠다"고 밝혔다.

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이어 "젊은 리더십과 강한 실행력으로 낡은 관행을 끊어내고, 멈춰 선 의정부를 다시 앞으로 나아가게 하겠다"며 "오직 시민만 보고 거침없이 일하겠다"고 강조했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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