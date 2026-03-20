조달청은 20일 경찰청과 공공조달계약 '노쇼 사기' 피해를 예방·근절하는 데 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

공공계약 노쇼 사기는 최근 국가·지방자치단체 공무원을 사칭해 나라장터 낙찰 업체에 접근, 특정 업체에서 물품을 대리 구매하도록 유도한 후 실제로는 대금을 가로채는 형태로 발생한다.

김지욱 조달청 디지털공정조달국장(왼쪽)이 20일 신효섭 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장과 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 조달청 AD 원본보기 아이콘

협약은 이 같은 피해를 예방·근절하기 위해 조달청과 경찰청이 상호 협력하는 것을 핵심으로 체결됐다.

양 기관은 협약에 따라 업체가 나라장터에서 전자계약서 초안을 확인해 응답하는 단계에서 경찰이 제작한 사기 예방 안내문을 알림장 형태로 노출한다.

이때 업체는 알림장을 확인해야만 다음 계약단계로 넘어갈 수 있어 사기 수법을 사전에 인지할 수 있게 된다. 이러한 예방 조치는 올해 상반기 전국 시행을 목표로 시행한다.

또 문자 메시지를 활용해 계약 당사자가 아닌 경우도 피해에 노출되지 않도록 한다. 개인정보에 동의한 조달업체를 대상으로 경찰청이 정례적인 사기 예방 문자를 발송하고 조달청은 신종 수법이 등장하면 나라장터 전체 등록 업체에 긴급 주의 문자를 일괄적으로 발송해 피해 사각지대를 최소화하는 게 골자다.

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김지욱 조달청 디지털공정조달국장은 "경찰청과의 협업으로 공공기관 사칭 사기에 선제 대응할 수 있는 체계를 마련했다"며 "이번 협약이 조달업체의 사기 피해를 효과적으로 예방하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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