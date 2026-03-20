본사 앞 헌혈버스서 정기 캠페인 진행
임직원 참여로 혈액 수급 기여·나눔 문화 확산

광주도시공사가 15년째 이어온 헌혈 캠페인을 통해 생명나눔 활동을 지속하고 있다. 누적 참여 인원은 1,100명을 넘어섰다.

헌혈버스 내부에서 한 직원이 헌혈에 참여하고 있는 가운데, 김승남 광주도시공사 사장이 손을 맞잡으며 격려하고 있다. 광주도시공사 제공

헌혈버스 내부에서 한 직원이 헌혈에 참여하고 있는 가운데, 김승남 광주도시공사 사장이 손을 맞잡으며 격려하고 있다. 광주도시공사 제공

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광주시도시공사는 20일 본사 사옥 앞 헌혈 버스에서 '생명나눔 헌혈' 캠페인을 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 안정적인 혈액 수급에 기여하고 생명 존중의 가치를 실천하기 위해 마련됐다.


공사는 2012년 첫 헌혈 캠페인을 시작한 이후 한 해도 거르지 않고 정기적으로 행사를 이어왔다. 15년간 누적 참여 인원은 1,100명을 돌파했다.

광주도시공사는 임직원들의 지속적인 참여를 바탕으로 지역사회 내 생명나눔 문화 확산에 기여하고 있다고 설명했다.

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김승남 사장은 "10년이 넘는 시간 동안 변함없이 헌혈에 동참해 준 임직원들의 헌신 덕분에 생명나눔의 발자취를 이어올 수 있었다"며 "앞으로도 지역사회의 생명을 살리는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
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