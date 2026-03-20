노년기 우울증 이해 돕는 정신건강



찾아가는 치유 프로그램으로 호응

국가보훈부 대구지방보훈청은 지난 19일 경북 구미에 위치한 상이군경복지회관에서 '2026년 보훈복지문화대학' 정신건강 강좌를 열고, 보훈가족의 건강한 노후생활 지원에 나섰다.

이번 강좌는 대구지방보훈청 마음치유센터가 주관해 '노년기 우울증 바로알기'를 주제로 진행됐으며, 보훈가족들이 우울증에 대한 올바른 이해를 바탕으로 적절히 대처할 수 있도록 돕는데 초점을 맞췄다.

이번 교육은 단발성에 그치지 않고, 향후 총 4회에 걸쳐 노년기 우울감, 대인관계, 스트레스, 불면증 등 다양한 정신건강 문제를 다루는 치유 프로그램으로 이어질 예정이다.

대구지방보훈청은 평소에도 대구보훈병원 내 '마음치유센터'를 운영하며 국가유공자와 유족들의 심리적 안정을 지원해 왔다. 이번에는 교육 현장을 직접 찾아가는 방식으로 강좌를 운영해 참여자들의 접근성과 만족도를 높였다.

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강좌에 참석한 보훈가족들은 "심리 안정에 도움이 되는 유익한 내용이었다"며 높은 만족감을 나타냈고, 노년기 건강한 삶을 유지하는 데 실질적인 도움이 된다는 반응을 보였다.

김종술 청장은 "보훈가족의 신체 건강뿐 아니라 정신건강까지 세심하게 살피는 것이 중요하다"며 "긍정적인 마음으로 건강하고 영예로운 노후를 보낼 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

대구지방보훈청이 상이군경복지회관에서 '2026년 보훈복지문화대학' 정신건강 강좌를 열고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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