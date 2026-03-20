45개 중앙동아리 참여… 체험·공연 소통의 장

동아대학교가 신입생과 재학생의 소통과 참여를 이끄는 동아리 박람회를 열며 활기찬 캠퍼스 분위기를 조성했다.

동아대학교는 중앙동아리 회원 모집과 구성원 간 소속감 강화를 위해 '2026학년도 동아리 박람회'를 개최했다고 20일 전했다. 승학캠퍼스 뉴턴공원 일대에서 열린 이번 행사는 대학 동아리 문화를 활성화하고 다양한 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

행사에는 45개 중앙동아리가 참여해 각자의 개성을 살린 홍보 부스와 체험 프로그램을 운영하며 학생들의 발길을 끌었다. 동아자동차연구회, 하늘별(천체관측), 팝콘(영상제작), 동아검도회, 동아 요트, 동아 수영회, 더 조커(마술), 사진예술연구회 등 다양한 분야의 동아리들이 참여해 관심 분야별 체험 기회를 제공했다.

행사 기간 무대에서는 동아대응원단을 비롯해 스트리츠·칸타빌레·노래의 메아리(밴드), 가리온·프릭스(댄스), 리드머(흑인음악) 등 동아리들의 공연이 이어지며 현장을 더욱 뜨겁게 달궜다. 공연과 체험이 어우러진 프로그램은 학생들에게 즐거운 참여 경험을 선사하며 캠퍼스를 봄기운으로 물들였다.

행사를 주관한 동아리연합회 조현경 대표는 "학우들이 대학 생활의 낭만을 느낄 수 있도록 다양한 프로그램과 공연을 준비했다"며 "많은 학생들이 자신에게 맞는 동아리를 찾아 의미 있는 대학 생활을 이어가길 바란다"고 말했다.

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행사에 참여한 신입생 역시 "다양한 동아리를 한자리에서 접할 수 있어 유익했다"며 "관심 있는 동아리에 가입해 대학 생활을 더욱 즐겁게 보내고 싶다"고 소감을 전했다.

이번 박람회는 단순한 동아리 홍보를 넘어 학생들이 서로 교류하고 캠퍼스 문화를 공유하는 장으로 자리매김하며, 활기찬 대학 생활의 출발점을 마련했다.

동아대학교가 동아리 박람회를 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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