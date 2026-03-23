"K-매운맛 단짝"…15년 만에 쿨피스 신제품 '生 바나나맛'

동원F&B, '쿨피스 생 바나나' 출시

44시간 배양한 '생 유산균' 함유

매운 음식과 찰떡궁합

1980년 출시된 쿨피스가 15년 만에 신제품을 선보인다.

동원F&B는 바나나의 달콤함과 쿨피스 특유의 새콤함을 조화롭게 담아 매운맛에 특화된 '쿨피스 생(生) 바나나'를 출시했다고 23일 밝혔다.

복숭아·파인애플·자두 맛에 이어 바나나 맛이 추가된 쿨피스는 다양한 라인업을 앞세워 지속 성장하고 있으며, 연간 판매량은 8000만개에 달한다. 최근에는 떡볶이 등 매운 음식과 궁합이 좋은 대표 K-음료로 자리매김하며 국내외에서 인기를 얻고 있다. 또한 44시간 동안 배양한 생(生) 유산균이 들어있어 장 건강에 도움을 줄 수 있다.

쿨피스는 그 패키지와 맛을 흉내 낸 아류 제품까지 나왔을 정도로 많은 사랑을 받아온 국민 음료이자, 꾸준한 인기를 얻은 스테디셀러다. 쿨피스의 매출은 최근까지 평균 10%가량 꾸준히 성장하고 있다.

쿨피스의 흥행에 힘입어 수많은 음료업체가 유사 제품을 연달아 출시했고, 1987년에 이르러 무려 10개 사의 유산균 음료 제품이 시중에서 경쟁을 벌이기도 했다. 오랜 기간 펼쳐진 각축전은 쿨피스의 승리로 끝났다. 쿨피스는 현재 국내 유산균 음료 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

쿨피스는 특히 매운 음식과 궁합이 좋아 "매운 음식=쿨피스"라는 공식이 성립될 정도다. 떡볶이 전문점 등에서는 쿨피스가 필수 메뉴로 판매되고 있다. 동원 F&B는 복숭아 플레이버에 이어 파인, 자두 과즙을 첨가한 신제품 2종을 추가해 라인업을 강화했다. 2014년에는 유산균 음료와 탄산음료의 장점을 조합한 '쿨피스톡'을 출시했다.

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쿨피스톡은 기존 쿨피스 마니아들이 좋아하던 부드럽고 달콤한 맛은 그대로 유지하되, 짜릿한 탄산을 첨가해 청량감과 시원함을 더한 유산균 탄산음료다. 동원F&B는 즐기면서 건강을 관리하는 헬시 플레저 트렌드에 맞춰 쿨피스톡을 제로 칼로리로 리뉴얼한 '쿨피스톡 제로'도 새롭게 선보였다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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