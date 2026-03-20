대한적십자사와 21년째 사회공헌 이어와

효성은 19일 서울 마포구 대한적십자사 마포봉사나눔터에서 취약계층 지원을 위한 '사랑의 밑반찬' 봉사활동을 진행했다.

효성 임직원들이 19일 서울 마포구 대한적십자사 마포봉사나눔터에서 취약계층 지원을 위한 '사랑의 밑반찬'을 만들고 있다. 효성 AD 원본보기 아이콘

효성 임직원들은 이날 제육볶음과 호박전, 나박김치 등 다양한 밑반찬을 직접 만들고 포장해 지역 내 취약계층에 전달했다.

'사랑의 밑반찬' 사업은 효성이 대한적십자사와 함께 지난 2005년부터 21년째 이어오고 있는 사회공헌 프로그램이다. 마포구 내 노인과 아동·청소년, 이주민 등 취약계층의 결식을 예방하고 균형 잡힌 식생활을 지원하기 위해 매주 1회 밑반찬을 제작·전달하고 있다.

명절과 동지, 정월대보름 등 절기에는 삼계탕, 팥죽, 떡국 등 특식을 제공한다. 대한적십자사 봉사원들은 가정을 정기적으로 방문해 정서적·심리적 돌봄을 제공하며, 대상자들의 생활 상황을 지속적으로 살피고 있다.

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조현준 효성 회장은 "기업의 책임은 이윤을 넘어 이웃과 함께 성장하는 데 있다"며 "지역사회가 건강한 일상을 유지할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 강조해 왔다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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