협력체계 통해 산업재해 예방 본격화…안전문화 확산 등 기대

포항시는 안전보건공단 주관으로 포스코, 고용노동부와 함께 '현장 밀착형 공동 안전지킴이 발대식'을 지난 19일 문화동 대잠홀에서 개최, 산업재해 예방을 위한 민·관 협력체계 구축에 나섰다고 밝혔다.

이번 발대식에는 포항시아 포스코, 고용노동부 포항지청, 안전보건공단 경북동부지사가 참여해 '공동 안전지킴이 협의체'를 구성했으며, 안전지킴이와 관계자 등 150여 명이 참석했다.

포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 공동 위촉장 수여와 안전선서가 진행됐으며, 산업현장 점검 활동을 위한 안전지킴이 패트롤 출정식도 열렸다.

공동 안전지킴이는 포항시 12명, 포스코 130명, 안전보건공단 22명 등으로 구성된 현장 중심 안전관리 조직이다.

그동안 기관별로 분산 운영되던 안전활동을 하나의 협력체계로 통합한 민·관·기업 협력 모델이라는 점에서 의미를 갖는다.

안전지킴이들은 향후 산업현장을 중심으로 합동 안전 점검과 안전교육, 위험요인 발굴 등 예방 중심의 활동을 공동으로 추진할 예정이다.

이를 통해 산업현장의 기본 안전수칙 준수 문화를 확산하고, 사고 사망자 감소와 안전한 도시 환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.

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정정득 남구청장은 "산업현장의 안전은 무엇보다 중요한 과제"라며 "공동 안전지킴이는 행정과 기업, 유관기관의 역량을 결집한 협력 모델로, 현장 중심 예방 활동을 통해 산업재해를 줄이는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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