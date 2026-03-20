20일부터 한달간 접수, 세포배양 및 미래식품 산업 생태계 강화

경북TP·경북대 산학협력단 협업…시제품 제작서 해외 판로 개척까지

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)가 의성군의 미래 먹거리인 바이오테크(식품) 산업의 경쟁력 강화를 위해 본격적인 기업 지원에 나선다.

경북TP와 경북대학교 산학협력단은 중소벤처기업부, 경상북도, 의성군이 지원하는 '시군구연고산업육성 협업프로젝트'의 일환으로 '의성군 바이오테크(식품) 소재산업 생태계 지원사업'에 참여할 중소기업을 내달 20일까지 한달간 모집한다고 밝혔다.

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이번 모집은 의성군 소재 세포배양식품, 일반식품, 농축산 가공 기업군 등 미래식품산업 대응을 위한 전·후방 연관 제품(기술)의 상용화를 준비 중인 중소기업을 대상으로 진행한다.

주관기관 경북TP는 ▲패키지(2건) ▲생산성 향상 공정개선 (3건) ▲애로기술 컨설팅(3건) ▲시제품 개발(5건) ▲성능평가 인증(7건) ▲디자인 개선 및 제품고급화(8건) 등을 제공한다.

참여기관인 경북대 산학협력단은 ▲마케팅(7건) ▲해외 바이어 발굴(2건) ▲팝업스토어 운영 및 시식회(2건) 등을 지원한다.

지원 분야는 총 9개 프로그램으로 구성되며, 기업당 최대 5000만 원 이상(기업 자부담 5~10% 별도)의 사업비를 지원받을 수 있다.

상세 내용은 경북TP와 경북대 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 신청은 중소기업기술개발사업 기업지원사업 관리시스템을 통해 가능하다.

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하인성 경북TP 원장은"시군구연고산업육성사업 지원을 통해 의성군 미래 세포배양식품과 일반식품 산업과의 연결고리를 견고히 구축해 지역 소재 중소기업들이 국제 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 성장할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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