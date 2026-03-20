우리은행, 청약 전환·미성년 고객 이벤트

우리은행은 타행 주택청약 예·부금 전환 고객과 미성년 자녀 명의 주택청약종합저축 신규 가입 고객을 대상으로 한 "WON-derful Move" 및 "WON-derful KIDS" 이벤트를 3월 20일부터 6월 30일까지 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 행사 기간 중 다른 금융기관의 주택청약 예·부금을 우리은행 주택청약종합저축으로 전환해 신규 가입한 고객을 대상으로 마련됐다. 우리은행은 선착순 1000명에게 신세계상품권 3만원권을 제공할 예정이다. 여기에 자동이체를 등록하고 6회차 이상 추가 납입한 고객 가운데 500명을 추첨해 신세계상품권 2만원권도 추가로 제공한다. 청약통장 전환 고객의 신규 유입뿐 아니라 지속 납입까지 유도하겠다는 취지다.

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만 14세 미만 미성년 고객을 위한 이벤트도 함께 진행된다. 부모 등 대리인이 미성년 자녀 명의로 주택청약종합저축을 신규 가입하면 자동으로 응모되며, 추첨을 통해 총 1만명에게 경품을 제공한다. 경품은 세이펜 5세대 100명, 교촌치킨 쿠폰 1400명, 파리바게뜨 쿠폰 3500명, 스타벅스 쿠폰 5000명 등이다. 또 이벤트 기간 내 우리은행 "틴틴 서비스"에 가입한 고객 전원에게 스타벅스 커피 쿠폰을 제공한다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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