평택시, 2026년도 주민참여예산 제안사업 공모
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경기 평택시(시장 정장선)가 오는 23일부터 5월 22일까지 2027년도 예산 편성을 위한 2026년도 주민참여예산 제안사업 공모를 시행한다.
2027년도 예산 편성을 위한 2026년도 주민참여예산 제안사업 공모 포스터. 평택시 제공
주민참여예산 제도는 예산 편성 등 예산 전 과정에 주민의 참여를 확대해 예산 운영의 투명성과 민주성을 높이기 위한 제도다. 평택시는 2026년 주민참여예산 제안사업으로 접수된 611건 가운데 171건, 약 31억원 규모의 사업을 예산에 반영했다.
2026년도 주민참여예산 운영 규모는 56억원이며, 공모 분야는 ▲평택시 전반의 현안 해소와 시민 편익 증진을 위한 시 일반제안사업 ▲읍면동 지역 문제 해결을 위한 읍면동 일반제안사업 ▲읍면동 주민자치회가 사업의 기획부터 실행까지 주도적으로 참여하는 주민자치회 제안사업 등 3개 분야로 운영된다.
제안을 희망하는 주민은 제안서를 작성해 평택시청 더나은평택(주민참여예산 > 주민참여예산 제안하기)을 통해 제출하거나, 평택시청 자치행정협치과 및 읍면동 행정복지센터로 방문, 우편, 이메일로 접수할 수 있다. 아울러 '찾아가는 주민참여예산학교'와 '주민참여예산 제안발굴 컨설팅' 등을 통해 관련 교육과 컨설팅도 지원받을 수 있다.
제안된 사업은 평택시 및 읍면동 주민참여예산위원회 심사를 거친 후 10월경 선정되며, 선정된 사업은 시의회의 승인 후 2027년 예산으로 최종 편성된다.
김충기 주민참여예산위원장은 "주민이 직접 사업 발굴부터 심의 선정까지 함께하는 주민참여예산제를 통해 실질적인 주민자치가 구현될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
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정장선 평택시장은 "지역 문제 해결을 위한 가장 좋은 해답은 현장을 가장 잘 아는 주민의 의견에서 나온다"라며 "많은 시민이 주민참여예산 공모에 관심 갖고 참여해 주시길 바라며, 시민과 함께 만드는 예산 행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.
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