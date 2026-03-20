오는 23일부터 29일까지 20% 할인혜택

깨끗한나라의 유아용품 브랜드 보솜이가 프리미엄 기저귀 '소프티소프트'를 출시했다고 20일 밝혔다.

깨끗한나라 유아용품 전문 브랜드 보솜이의 프리미엄 기저귀 신제품 ‘소프티소프트’. 깨끗한나라 AD 원본보기 아이콘

최근 프리미엄 기저귀 시장에서는 성분과 구조, 피부 테스트 결과 등 객관적인 검증 데이터를 기준으로 제품 가치를 판단하려는 소비 경향이 확대되고 있다. 제품의 안전성과 기능을 꼼꼼히 비교하는 합리적 프리미엄 소비 성향이 두드러지는 추세다.

이번 신제품은 이러한 트렌드를 반영해 피부 안전성부터 착용감, 흡수력까지 기저귀의 핵심 기능을 균형 있게 강화했다. 먼저 알로에와 세라마이드 성분을 적용한 로션 처리 안커버를 적용해 기존 제품 대비 한층 부드러운 촉감을 구현했다. 피앤케이(P&K) 피부임상연구센터의 민감성 피부 자극 테스트에서 피부 자극 지수 0.00을 기록해 피부 안전성을 입증했다. 독일 피부과학연구소 더마테스트에서도 센시티브 등급을 획득했다.

착용감도 한층 강화했다. 소프티소프트는 기존 대비 2배 늘어난 고무줄 구조의 '소프트 허그 밴드'를 적용해 허리를 부드럽게 감싸준다. 앞뒤 좌우로 유연하게 늘어나는 구조로 활동량이 많은 아기도 편안하게 착용할 수 있다.

이중 잠금 안심 가드 구조를 적용해 옆 샘도 효과적으로 방지한다. 1ℓ의 강력한 흡수력과 99% 흡수율로 소변을 빠르게 흡수해 되묻어남을 최소화한다.

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보솜이는 신제품 출시를 기념해 오는 23일부터 29일까지 쿠팡에서 사전 예약 판매를 진행하고, 20% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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