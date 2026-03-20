청소년안전망 청소년복지실무위원회 상반기정기회의

고위기 청소년 맞춤 지원 마련

경북 성주군은 지난 19일 성주군청소년문화의집에서 청소년안전망 청소년복지실무위원회 상반기 정기회의를 개최하고, 위기청소년 지원을 위한 실질적인협력 방안을 모색했다고 밝혔다.

이번 정기회의에는 성주군청소년상담복지센터, 성주교육지원청, 성주여자중·고등학교,성주초등학교, 성주경찰서, 칠곡고용복지센터, 대구보호관찰소 서부지소, 혜원성모병원, 성주군가족센터, 구미시여자단기청소년쉼터, 경북서부아동보호전문기관, 성주군드림스타트 소속 위원들이 참석하여 기관 간 협력체계를 강화하고 위기 청소년 조기 발굴을 위한 방안 마련을 위해 열띤 논의를 펼쳤다.

청소년안전망 청소년복지실무위원회 상반기 정기회의 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

특히, 청소년 안전망 사업 안내를 통해 최근 급증하는 경계선 지능 및 고위기 청소년 맞춤 지원을 마련하고 지원 서비스의 질적 향상 및 맞춤형 서비스 제공을 위한 다양한 의견이 제시되어 실무적 유용성을 높였다.

성주군청소년복지실무위원회 위원장은 "이번 정기회의를 통해 청소년안전망의 협력 네트워크를 더욱 공고히 하고, 위기청소년들에게 더욱 효과적인 서비스를 제공할 수 있게 되었다"며 "앞으로도 청소년들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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성주군에 거주하고 있는 9세에서 24세의 청소년과 그 가족이라면 청소년전화나 청소년상담복지센터를 통해 상담·심리검사·교육·복지 등 다양한 서비스를 제공 받을 수 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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