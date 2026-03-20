석유화학 사업재편발 제2호 기업결합

롯데케미칼, 한화솔루션, DL케미칼 '맞손'

여수 석유화학단지의 핵심 생산시설인 롯데케미칼 롯데케미칼 close 증권정보 011170 KOSPI 현재가 84,200 전일대비 1,800 등락률 +2.18% 거래량 336,022 전일가 82,400 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 석화업계 "ABS 공급 차질 가능성"…자동차 부품사, 수급 불안 현실화 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? [특징주]롯데케미칼, 호르무즈 봉쇄에 따른 제품 가격 상승 기대감에 강세 전 종목 시세 보기 과 여천NCC가 하나로 뭉친다. 롯데케미칼, 한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 51,700 전일대비 1,950 등락률 +3.92% 거래량 14,365,261 전일가 49,750 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 조정장 속 기회 포착…투자금 더 활용하는 방법은? 최대 4배 투자금 연 5%대 [특징주]한화솔루션 11% 상승세…'우주 태양광' 기대감 많이 빠졌을 때가 새로운 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 , DL케미칼 등 석유화학 3사가 여천NCC를 공동 경영하는 대규모 사업 재편이 가시화되면서 공정당국이 신속하고 면밀한 심사에 착수했다.

공정거래위원회는 20일 롯데케미칼과 여천NCC 간의 기업결합 사전심사 신청서를 접수하고 본격적인 심사를 시작했다고 밝혔다. 이번 건은 지난해 11월 시작된 롯데케미칼과 HD현대케미칼 간 결합에 이은 '석유화학 사업재편발 제2호 기업결합' 사례다.

이번 기업결합은 단순한 지분 인수를 넘어 각 사의 생산시설을 떼어내 합치는 복잡한 구조로 진행된다. 우선 롯데케미칼이 여수 공장의 나프타분해설비(NCC)와 일부 다운스트림 시설을 물적분할한 뒤, 이 신설법인을 여천NCC와 합병시킨다. 동시에 한화솔루션과 DL케미칼도 여수 공장 일부를 여천NCC에 현물출자한다. 결과적으로 롯데케미칼이 여천NCC의 신주를 취득해 3사가 지분을 33.3%씩 나눠 갖고 공동 지배하는 체제가 된다.

이번 결합이 성사되면 여수 지역 내 NCC 생산시설과 합성수지 등 다운스트림 제품 생산이 통합된다. 특히 원료인 기초유분 생산부터 최종 제품인 합성수지까지 이어지는 수직계열화가 강화될 것으로 보인다. 공정위는 이번 결합이 석유화학 산업 전반의 가치사슬(Value Chain)과 인접 시장, 그리고 중소기업 등 거래상대방에 미칠 광범위한 영향력을 집중 점검할 계획이다.

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공정위는 "석유화학 산업의 경쟁력 강화를 위한 사업 재편인 만큼 신속하게 심사를 진행하되, 경쟁 제한 여부는 면밀히 들여다볼 것"이라며 "이미 이달 초부터 기업들과 자료 제출 범위 등을 사전 협의하며 심사 역량을 집중하고 있다"고 밝혔다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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