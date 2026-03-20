경남 창원특례시 성산소방서가 성산소방서 대원 의용소방대에서 어려운 이웃을 돕기 위한 쌀 400㎏을 전달했다고 20일 밝혔다.

성산소방서 대원 의용소방대, 어려운 이웃돕기 쌀 기탁.

성산소방서 대원 의용소방대, 어려운 이웃돕기 쌀 기탁.

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지난 18일 대원 의용소방대원들이 십시일반 정성을 모아 마련한 쌀 400㎏(200만원 상당)은 자원봉사단체 '꽃들에게 희망을'을 통해 결손가정 및 무의탁 노인 등 어려운 이웃에게 전달될 예정이다


대원 의용소방대는 평소 화재 예방 캠페인 및 봉사활동 등을 하고 있으며 유사시에는 재난 대응 및 소방공무원 지원활동 등 지역사회의 안전을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

최용락·오계순 대원 남·여의용소방대장은 "작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 힘이 되었으면 좋겠다"며 "앞으로도 지역 사회를 위해 계속해서 봉사하겠다"고 소회를 밝혔다.

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장창문 서장은 "언제나 이웃에게 먼저 손을 내밀며 지역의 안전 지킴이로 활동해 주시는 의용소방대 분들께 늘 감사드린다"고 화답했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
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