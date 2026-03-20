경기 이천시(시장 김경희)는 지난 18일 이천아트홀 소공연장에서 시민 400여 명을 대상으로 반기문 제8대 유엔(UN) 사무총장을 초청해 특별강연을 개최했다.

이천시(시장 김경희)가 지난 18일 이천아트홀 소공연장에서 시민 400여 명을 대상으로 반기문 제8대 유엔(UN) 사무총장을 초청해 특별강연을 개최하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 강연은 '불확실성의 시대, 우리의 대응방향'이라는 주제로 진행됐으며, 급변하는 국제 정세와 기후 변화, 신기술 발전 등 다양한 글로벌 이슈 속에서 대한민국과 지역사회가 나아가야 할 방향을 모색하는 뜻깊은 자리였다.

제8대 반기문 사무총장은 유엔(UN)에서의 풍부한 경험과 국제사회에서의 리더십을 바탕으로, 불확실성이 증대되는 시대에 필요한 협력과 대응 전략을 시민들과 공유했다. 특히 기후 변화, 국제 협력, 안보 문제 등 현안에 대한 깊이 있는 통찰을 제공하며 시민들에게 미래를 준비하는 지혜를 전했다.

김경희 이천시장은 "세계적인 지도자를 모시고 시민들과 함께 미래를 고민할 수 있는 뜻깊은 자리를 마련하게 되어 기쁘다"라며 "이번 강연이 이천 시민들에게 새로운 시각과 영감을 주는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

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이날 강연은 시민들에게 국제사회와 지역사회의 미래를 함께 고민하는 의미 있는 시간이 되었으며, 참석자들은 제8대 유엔(UN) 사무총장의 경험과 메시지에 깊은 공감을 표했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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