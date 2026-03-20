건전한 회계질서 확립

행정 신뢰도 및 투명성 제고 노력

경북 김천시는 지난 19일 시청 3층 강당에서 실과 소, 읍면동 회계관계 공무원 및 8·9급 직원 200여 명을 대상으로 '2026년 회계실무 및 감사사례 교육'을 실시했다.

이번 교육은 예산회계 기본 다지기, 세출예산과목 파헤치기, 예산 및 출납 실무, 계약 실무 및 이와 관련한 감사 지적사례 등을 공유함으로써 회계업무 수행역량 강화와 더불어 감사 반복 지적사례 재발 방지를 통해 행정의 신뢰도 및 투명성을 제고하고자 마련됐다.

'2026년 회계실무 및 감사사례 교육' 실시 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

외부 강사로 초빙된 최기웅 예산회계실무 서울연구원장은 2014년 행정안전부 주관 '지방행정의 달인'으로 선정된 바 있는 인물로서, 공무원들 사이에서 이미 예산·회계실무 커뮤니티(네이버 카페) 운영을 통한 실시간 상담과 컨설팅으로 지식 공유에 앞장서고 있는 이 분야 최고의 전문가로 널리 알려진 인물이다.

이날 교육은 실과 소, 읍면동 회계 담당자를 위한 예산·회계 실무 교육에서부터 회계 업무를 처음 접하는 신규 직원을 위한 기초 교육에 이르기까지 실무자 눈높이에 맞는 맞춤형 교육으로 진행되었다. 또한 예산의 효율적 집행과 건전한 회계 질서 확립을 위해 예산·회계 실무 중 반복적으로 되풀이되기 쉬운 감사반복지적 사례 재발 방지를 위한 교육도 함께 진행됐다.

특히, 강의 후 이어진 질의응답 시간에는 평소 예산·회계업무 수행 과정에서 겪었던 문제점이나 어려움을 현장에서 직접 상담, 컨설팅받을 수 있는 자리가 마련되어 참석자들의 많은 관심과 호응을 얻었다.

김병하 감사실장은 "아는 만큼 보인다는 말처럼 이번 교육이 직원들의 예산·회계 실무 수행에 든든한 길잡이가 되길 바란다"라고 말하고, "앞으로도 예산·회계 업무 담당자로서 예산의 효율적 집행과 운용을 통한 건전한 회계 질서 확립과 우리 시 재정 안정화에 이바지하고 있다는 자긍심을 가지고 맡은 바 업무에 최선을 다해달라"고 당부했다.

AD

한편 김천시 감사실에서는 이번 교육에 앞서 감사반복지적사례 재발 방지를 위해 최근 3년간의 감사지적사례를 요약한 자체 감사 주요사례집을 실과 소, 읍면동에 공유한 바 있으며, 지난 2월에는 보조사업자 및 담당 공무원 250여명을 대상으로 보조금 집행 역량 강화 및 부정수급 사전예방을 위한 보조금 사전교육을 실시한 바 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>