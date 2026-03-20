김창한 CEO 이어 경영진 잇단 매수

"중장기 전략·성장 비전 신뢰·지지"

장병규 크래프톤 의장이 약 100억원 자사주 매입을 통해 회사의 성장 비전에 확신을 더했다.

장병규 크래프톤 의장. 크래프톤 제공 AD 원본보기 아이콘

크래프톤은 20일 장병규 의장이 자사주 4만3103주를 장내 매수 방식으로 매입한다고 공시했다.

거래 기간은 4월 21일부터 5월 20일까지며 취득·처분 단가는 23만2000원이다. 총액은 99억9989만6000원이다.

크래프톤 경영진은 주가가 저평가됐다고 보고 잇따라 자사주 매입에 나서고 있다. 앞서 김창한 크래프톤 최고경영자(CEO)는 지난 18일 50억원대 자사주를 매입했다. 현재 크래프톤의 주가는 공모가(49만8000원)의 절반에 못 미치고 있다.

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크래프톤 관계자는 "김창한 대표가 추진하는 중장기 전략 방향과 성장 비전에 대한 신뢰를 바탕으로, 이를 지지하는 의미에서 결정된 것"이라며 "경영진은 중장기 성장에 강한 확신을 갖고 있다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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