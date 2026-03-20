스마트 방역 시스템 도입

일상 생활 속 방역체계 구축

경북 상주시보건소는 오는 3월 23일부터 보건소 1층 민원실을 중심으로 인공지능 방역 로봇을 본격 도입해 시행한다고 밝혔다.

이번에 도입되는 AI 방역 로봇은 자율주행과 자동충전 기능을 탑재하여 별도의 조작 없이도 상시 무인 방역이 가능하다.

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특히 민원인이 가장 많이 방문하는 보건소 1층 구역을 스스로 이동하며 각종 세균과 바이러스를 살균하여 감염병 예방은 물론 쾌적한 환경을 조성하는 데 큰 역할을 할 것으로 보인다.

박영순 질병관리과장은 "이번 AI 방역 로봇 도입으로 방역 공백을 없애고, 시민들이 더욱 안심하고 보건소를 방문할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

AI 방역 로봇은 자율주행과 자동충전 기능을 탑재하여 별도의 조작 없이도 상시 무인 방역이 가능/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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