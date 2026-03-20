정읍시는 올해 100세를 맞이한 지역 어르신들의 무병장수를 기원하며 꼭 필요한 물품을 맞춤형으로 선물하는 '장수 축하 물품 지원 사업'을 추진해 큰 호응을 얻고 있다.

정읍시는 올해 100세를 맞이한 지역 어르신들의 무병장수를 기원하며 '장수 축하 물품 지원 사업'을 추진해 큰 호응을 얻고 있다. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해부터 시행된 이 사업은 정읍시에 1년 이상 계속 거주 중인 1926년 12월 31일 이전 출생 어르신을 대상으로 한다. 대상자들은 쾌적한 주거 환경과 건강 증진을 위해 마련된 공기청정기, 제습기, 벽걸이 에어컨, 온수 매트, 이불 세트, 의류, 전동 침대, 욕창 예방 매트리스, 성인용 기저귀, 이동 변기, 건강식품 등 총 11종의 실용적인 품목 가운데 최대 3종을 자유롭게 선택할 수 있다.

정읍시는 올해 지원 대상자 50명 중 지난 1~2월 집중 신청 기간을 통해 접수를 마친 29명의 어르신 가정에 이달 중 직접 방문해 물품 배달과 설치를 모두 완료할 계획이다.

아직 혜택을 신청하지 못한 나머지 21명의 어르신에 대해서도 본인이나 보호자가 언제든 주소지 읍·면·동 행정복지센터에 신청할 수 있도록 수시로 안내를 이어갈 예정이다.

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이학수 정읍시장은 "어르신들의 장수는 개인의 축복을 넘어 우리 지역사회의 가장 큰 기쁨이자 자랑"이라며 "앞으로도 정읍시는 어르신들께서 더욱 편안하고 건강한 노후를 보내실 수 있도록 꼼꼼하고 세심한 복지 행정을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



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