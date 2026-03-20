국가지식재산위원회는 19일자로 이춘무 지식재산처 상표디자인심사국장이 신임 지식재산전략기획단장으로 부임했다고 밝혔다.

이 단장은 행정고시(42회)로 공직에 입문해 20여년간 지식재산 정책 기획과 운영 전반을 두루 섭렵한 지식재산정책 전문가다.

이춘무 신임 국가지식재산위원회 단장. 지식재산처 AD 원본보기 아이콘

특히 지재처(옛 특허청)의 조직 관리와 내부 살림을 총괄하는 운영지원과장을 역임하면서 조직 장악력을 입증했다. 또 대변인으로 활동하면서는 대내외 소통과 정무적 감각을 발휘했다는 평가를 받는다.

지재처에서 상표디자인심사국장, 특허심판원 수석심판장, 산업재산인력과장 등 핵심 요직을 두루 거친 이 단장은 지재권 창출부터 보호, 인력 양성에 이르기는 전체 분야에서 굵직한 성과를 내기도 했다.

이 단장의 부임은 지식재산전략기획단이 범부처 지식재산 정책을 실질적으로 조율하는 데 필요한 실행력을 극대화하기 위한 포석으로 풀이된다. 정책 기획력과 정무적 감각을 겸비한 이 단장을 전면 배치해 국가 지식재산 현안 해결에 추진 동력을 확보할 수 있을 것이라는 셈법에서다.

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이 단장은 "국가지식재산위원회와 관계부처 간 유기적 협력을 이끌어내 대한민국이 세계를 선도하는 지식재산 강국으로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 포부를 밝혔다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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