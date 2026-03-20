지역 농업인들과 함께 만들어가는 지역만의 대표 품종 개발

경기 여주시(시장 이충우)에서는 지난 16일 여주시만의 대표 품종개발을 위한 여주쌀 품종대체사업의 재배농업인 기술교육을 추진했다.

여주시(시장 이충우)가 지난 16일 여주시만의 대표 품종개발을 위한 여주쌀 품종대체사업의 재배농업인 기술교육을 실시한 후 기념촬영을 하고 있다. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 교육은 여주시 읍·면 10개소에 지역적응시험포를 증가함에 따라 10개 읍면 농업인들과 상담소장들이 참석하여 2025년 시험결과와 2026년에 시험추진방향과 현장 대응방안에 대하여 협의하는 자리로 마련됐다.

협의회에 참석한 농촌진흥청 국립식량과학원 이윤승 연구사는 수요자 참여형 품종육성 사업(SPP) 성과와 추진방향에 대해 설명하였고 농업기술센터 이진우 주무관의 2026년 품종체사업 계획과 시험계통 재배 기술 및 농업인 실천사항에 대하여 교육했다.

여주시는 이번 기술교육을 통하여 지역여건에 적합한 품종선발과 재배농가의 수용성을 높이며 지역별 신뢰있는 데이터를 축적함으로써 외래벼 품종대체 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

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정건수 농업기술센터 소장은 "여주지역 대표품종 개발은 단순한 품종개발을 넘어 지역 농업의 지속가능성과 브랜드 경쟁력 확보를 위한 중요한 과정이며 농업인들과 긴밀히 협력하여 신품종이 현장에 신속하게 안착할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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