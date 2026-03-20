기계연구원·전자통신연구원과 MOU

KG 모빌리티(KGM)가 인공지능 기술 개발에 속도를 내고 있다.

KGM은 19일 대전시 한국기계연구원에서 황기영 대표와 류석현 한국기계연구원 원장, 방승찬 한국전자통신연구원 원장이 참여한 가운데 인공지능(AI) 휴머노이드 기술개발을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

KGM은 19일 대전시 한국기계연구원에서 황기영 대표와 류석현 한국기계연구원 원장, 방승찬 한국전자통신연구원 원장이 참여한 가운데 인공지능(AI) 휴머노이드 기술개발을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다. KGM AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 '자율성장 AI 휴머노이드 전략연구단'이 국책 과제로 진행중인 프로젝트의 일환이다. 전략연구단은 기계연, ETRI 등 연구기관과 국내 대학 그리고 글로벌 기술 융합을 위한 미국과 유럽의 해외 연구소와 대학이 참여하고 있다.

KGM은 연구단과 제조 현장의 요구사항을 기획 단계부터 반영한 맞춤형 로봇을 개발하며, 특히 고난도 공정에서의 AI 휴머노이드 작업 수행 능력 검증은 물론 기존 작업자들과 협업하는 과정에서 발생할 수 있는 안전성 및 현장 적응력을 평가할 예정이다.

KGM은 휴머노이드 로봇의 성능과 현장 적응력 평가를 위한 자동차 검사 공정 및 부품 이송 조립 공정 등 실제 생산 공정을 실증 환경으로 제공하며, 현장의 요구 사항을 반영하게 된다.

기계연은 산업 현장에 최적화된 '표준 휴머노이드 로봇 플랫폼' 총괄 설계와 고하중 작업 및 정밀 제어가 가능한 구동 모듈, 전신 감각 시스템 등 고성능·고신뢰성 구동 하드웨어를 개발한다.

ETRI는 복잡한 제조 환경 인지 및 유동적인 상황에 대처할 수 있는 차세대 지능을 개발하며, 작업자 언어 지시를 이해하고 스스로 판단해 임무를 수행하는 자율 작업 알고리즘을 로봇에 적용한다.

KGM은 지난 16일에도 한국전자통신연구원과 자율주행 AI 기술 관련 협약(LOI)를 체결한 바 있다.

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KGM 관계자는 "기술 협력을 통해 인공지능 기술 개발에 심혈을 기울이고 있다"며 "기획 단계부터 제조 현장의 요구 사항을 반영한 맞춤형 로봇 개발에 함께 참여함으로써 제조과정 전반의 공정 자동화 등 패러다임 혁신을 이뤄나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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