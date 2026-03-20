경기 동두천시는 지난 18일 커뮤니티센터에서 '2026년 캠프보산 월드푸드 스트리트 운영자 간담회'를 개최하고 본격적인 운영 준비에 돌입했다.

동두천시가 지난 18일 커뮤니티센터에서 '2026년 캠프보산 월드푸드 스트리트 운영자 간담회'를 개최하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

월드푸드 스트리트는 보산동 관광특구 일원에 조성된 거리형 먹거리 공간으로, 세계 각국의 다양한 음식을 판매하는 푸드하우스를 운영해 관광객에게 이국적인 먹거리 체험 기회를 제공하고 지역 상권 활성화를 도모하는 사업이다.

이번 간담회는 2026년 월드푸드 스트리트의 본격적인 운영에 앞서 운영 규정을 안내하고, 운영자들의 의견을 청취하여 실질적인 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 시는 운영 시간 준수, 위생 관리 기준, 운영 대장 작성 등 관광객이 안심하고 찾을 수 있는 환경을 조성하기 위해 운영 규정을 안내하고 운영자들로부터 준수 서약을 받았다.

특히 이날 간담회에서는 오는 4월부터 시작되는 '두드림뮤직센터 상설 공연'과 연계한 할인 행사(프로모션) 계획을 집중 논의했다. 시는 공연 관람객이 자연스럽게 월드푸드 스트리트로 유입될 수 있도록 관람권 소지자에게 할인 혜택을 제공하는 등 상권 활성화를 위한 시범 사업을 추진할 계획이다.

또한 간담회에서는 실제 운영 과정에서 체감하는 다양한 건의 사항이 제시됐으며, 시는 제안된 의견 중 보완 가능한 사항에 대해 향후 운영 계획에 반영할 방침이다.

AD

동두천시 관계자는 "이번 간담회는 현장의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 운영 방향을 함께 고민하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 운영자들과 긴밀히 협력해 월드푸드 스트리트가 보산동 관광특구의 대표 먹거리 명소로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>